استمرار اجتماع اللجنة الفنية حول تعديل سعر الصرف وسط أجواء من التفاؤل

أفاد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس أمس الاثنين، بان اجتماعات اللجنة الفنية حول تعديل سعر الصرف مستمر ولن تنتهي ، وأن كافة الاجتماعات التي عقدت ممتازة ويسودها التفاءل والإيجابية.

ونفى المصدر انتهاء أعمال اللجنة، فيما كاشف أن كافة البنود تناقش بالاجتماع خصوصا المتعلقة بالمقاصة بين المصارف وأوضاع المصارف والسيولة النقدية اضافة إلى سعر صرف موحد وتوحيد المصرف المركزي .

وكان محافظ المصرف المركزي البيضاء علي الحبري، قد قال إن اجتماع مجلس الإدارة انفتاح، و نسيان الماضي،و معالجة كل المختنقات، في اجتماعات دورية منتظمة .

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