ذا تلغراف: أحداث 2011 كانت الشرارة التي أدت لمد التطرف في مالي

نشرت صحيفة “ذا تلغراف” تقريرًا موسعًا حول خطر المدّ المتطرف في بوركينا فاسو، وعلاقته بتدهور الأوضاع أمنيًا وعسكريًا في ليبيا.

وبين التقرير أن نكبة فبراير كانت الشرارة التي أدت إلى تدهور الأوضاع في مناطق غرب أفريقيا التي تشهد تصاعدًا في نشاط الجماعات المتطرفة من “القاعدة” و”داعش”.

وأضافت الصحيفة إن مترددين ومتطرفين متحالفين مهم، شمال مالي في عام 2012، بعد نهبهم أسلحة من ترسانات أسلحة الجيش الليبي سابقا.

وكانت بريطانيا قد أرسلت هذا الأسبوع 300 جندي إلى الخطوط الأمامية إلى بعثة حفظ السلام في “جارة بوركينا فاسو” مالي، وهي أكبر مساهمة بريطانية في مهمة للأمم المتحدة منذ البوسنة، وأخطر انتشار منذ أفغانستان.

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