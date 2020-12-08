الأزمات المغاربية: هل الاتحاد الأفريقي عاجز؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه الدكتور محمد عصام لعروسي أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات والسيد ماجد نعمة مدير التحرير السابق لمجلة “أفريك آزي” للتوقف عند دور الاتحاد الأفريقي في حل الأزمات والنزاعات المشاعلة في المنطقة المغاربية من ذلك النزاع حول الصحراء الغربية والتوتر القائم بين المغرب والجزائر والأزمة الليبية وأزمة المهاجرين وغيرها على هامش انعقاد القمة الإستثنائية 14 للاتحاد الإفريقي حول مبادرة “إسكات الأسلحة”

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