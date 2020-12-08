اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بمواجهة انتهاكات تركيا بفرض عقوبات رادعة

شدد وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي الخطوات والإجراءات اللازمة ضد انتهاكات تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان.

وقال دندياس، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يواجه تصرفات وسلوكيات تركيا غير المقبوله»، مضيفًا أن أنقرة لم تظهر أي نية حسنة، وفقًا لما ذكره موقع «تي 24».

كانت وسائل إعلام يونانية، أفادت، الإثنين، بأن أثينا تصرّ على دفع المجلس الأوروبي لإصدار قرار بحظر بيع دول الاتحاد الأوروبي الأسلحة لتركيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إن الاتحاد لم يلمس تغيرا إيجابيا في سلوك تركيا بل على العكس.

يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استبق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها بشرق المتوسط، بمزيد من الاستفزاز والإهانة، وقال إن على الاتحاد التخلص من العمى الاستراتيجي، وإن تركيا لا يمكنها أن تكتفي بمقعد المتفرج، وإنها ستتخذ موقفًا صارمًا ضد عقلية القراصنة التي تحاول سلب حقوقها بالمتوسط.