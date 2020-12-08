تقرير: معاناة المهاجرين تزاد مع غياب سفن الإنقاذ قبالة السواحل الليبية في فصل الشتاء

أفادت صحيفة مهاجر نيوز بأن المهاجرين غير الشرعيين ازداد حالتهم سوءا بسبب غياب سفن الإنقاذ الإنسانية قبالة السواحل الليبية، خاصة مع فصل الشتاء.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنه تم فقد 995 شخصا بعد محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية على متن قوارب منذ بداية العوام.

وتوقعت المنظمة استمرار الزيادة في أعداد ضحايا الهجرة غير الشرعية خلال شهر ديسمبر بسبب عدم انقطاع المعابر وسوء حالة الطقس.

وأشارت الصحيفة إلى تم تجميد عمل سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ لمدة أربعة أشهر في إيطاليا لأسباب إدارية.

من جانبه أوضح فينسينت كوشيتيل ، المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوسط البحر الأبيض المتوسط ​​، أن عمليات المغادرة من الساحل الليبي زادت بنسبة 290٪ ، أي ما يعادل 6629 محاولة بين يناير ونهاية أبريل 2020 ، مقارنة بنفس الفترة. الفترة من العام الماضي و 156٪ من تونس.

وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة ، فقد لقي في عام 2019 ، ما لا يقل عن 1885 شخصًا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط ​​أو تم الإبلاغ عن فقدهم.

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