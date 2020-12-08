غضب تركي من زيارة باشاغا لمصر واستياء من التقارب بين مجلسي النواب والدولة

كشفت مصادر إعلامية، أمس الاثنين أن السفير التركي في ليبيا سرحات أكسين أبلغ وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، انزعاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من زيارة باشاغا لمصر وفرنسا.

كما أبلغ السفير التركي رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري عن عدم ارتياح الرئيس التركي للتقارب بين ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب، ويعتبر أي تقارب بين المشري وعقيلة صالح مرفوض لدى أنقرة ما لم يوافق الأخير على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.

وكانت زيارة باشاغا لمصر كشفت أنها ستبحث ملف الميليشيات وسحب المرتزقة من ليبيا، حيث يتوقع أن تعرض مصر رؤيتها على وزير داخلية الوفاق لتفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة، مشددة على ضرورة عدم دمج أي عناصر إرهابية بالمؤسسات الرسمية الليبية.

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