المرصد السوري: الحكومة التركية تنقل مرتزقة من ليبيا وقرة باخ إلى قطر

أفادت مصادر ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الحكومة التركية تعتزم إرسال “200” مقاتل من الفصائل الموالية لها إلى قطر مطلع العام القادم.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المخابرات التركية طلبت من “فيلق المجد” وبعض الفصائل الأُخرى الموالية لها تجهيز قوائم بأسماء “200” مقاتل ممن شاركوا في معارك ليبيا وإقليم “كاراباخ” وانتهت عقودهم وعادوا إلى سورية، وذلك بهدف حراسة المنشآت الرياضية ومراكز في قطر برواتب شهرية تتراوح مابين “1500” و “2500” دولار أمريكي.

ونشر المرصد السوري في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أنه في الوقت الذي تشهده فيه ليبيا عملية سياسية جديدة بعد الاتفاق الليبي – الليبي، تعود قضية “المرتزقة” إلى الواجهة من جديد، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتوقف عملية عودة مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة إلى سورية منذ أكثر من 20 يوماً، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا إلى سورية منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بل على العكس وردت معلومات للمرصد السوري عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24