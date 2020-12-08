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دورات تدريبية في سرت للشباب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، من خلال شريكه منظمة مسارات للسلام والتنمية، ثلاث ورش عمل تدريبية موازية لنشطاء المجتمع المدني الشباب في مدينة سرت بدأت يوم 28 نوفمبر.

وأوضح الصندوق، “تعد ورش العمل التدريبية جزءًا من البرنامج المشترك لصندوق بناء السلام في سرت”، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.

وفي وقت سابق، جدّد صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، دعوته لدعم الجهود التي تعمل على ضمان حماية جميع النساء و حقوقهم الكاملة من خلال حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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