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دورة تدريبية في إدارة الهجرة بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت المنظمة الدولية للهجرة، بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، دورة شهادة في إدارة الهجرة في طرابلس لمجموعة من المشاركين يمثلون الهيئات بحكومة الوفاق والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو سودا: “إن تحسين إدارة الهجرة والحوكمة لصالح المهاجرين ومجتمعاتهم الأصلية ، وكذلك البلدان المضيفة ، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على نمو المجتمعات وتطورها”.

وتغطي الدورة التي تستغرق أسبوعًا، مجموعة من الموضوعات بما في ذلك الهجرة والتنمية، والقانون الدولي وقانون اللاجئين الدولي، والاتجار بالمهاجرين وتهريبهم، إضافة إلى هجرة اليد العاملة والتنقل البشري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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