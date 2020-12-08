دورة تدريبية في إدارة الهجرة بطرابلس

عقدت المنظمة الدولية للهجرة، بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، دورة شهادة في إدارة الهجرة في طرابلس لمجموعة من المشاركين يمثلون الهيئات بحكومة الوفاق والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو سودا: “إن تحسين إدارة الهجرة والحوكمة لصالح المهاجرين ومجتمعاتهم الأصلية ، وكذلك البلدان المضيفة ، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على نمو المجتمعات وتطورها”.

وتغطي الدورة التي تستغرق أسبوعًا، مجموعة من الموضوعات بما في ذلك الهجرة والتنمية، والقانون الدولي وقانون اللاجئين الدولي، والاتجار بالمهاجرين وتهريبهم، إضافة إلى هجرة اليد العاملة والتنقل البشري.

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