شكري: تجمعنا مع فرنسا رؤية مشتركة بشأن استقرار ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الاثنين إن مصر وفرنسا تجمعها رؤية مشتركة حول الكثير من القضايا وعلى رأسها وقف القتال وطرد المحتل الأجنبي من ليبيا.

وبين شكري في تصريح إعلامي أن هناك رؤية مشتركة حول قضية استقرار ليبيا والحافظ عى الدولة وإزالة الاحتلال الأجنبي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في وقت سابق على ضرورة خروج كل المليشيات المسلحة من ليبيا.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشتركة مع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمنعقد بقصر الإليزيه، فى فرنسا، إن اللقاء شهد مناقشة الجهود الجارية لصياغة آلية دولية لمناهضة التطرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24