تومرز يعرب عن سعادته لعودة الدكتور الصديق بن دلة سالمًا

أعرب السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز، عن سعادته بتحرير الدكتور الصديق بن دلة، التي أُختطف قبل أيام.

وقدّم تومرز، الشكر لحكومة الوفاق ولدعوة البعثة الأممية في جهودهم لتحرير الدكتور الصديق بن دلة، وعودته سالمًا.

وداعا السفير الهولندي لدى ليبيا، إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في هذا الخطف وغيره من عمليات الاختطاف التي تستمر في تقويض سلامة الليبيين, ولتعزيز المحاسبةالقانونية.

ورحّبت البعثة الأممية في وقت سابق، بإطلاق سراح الدكتور الصديق خلف الله بن دلة، يوم الأحد الماضي، بعد 4أيام من اختطافه.

ودعت البعثة، إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في هذه الحادثة، فضلاً عن كل حوادث الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والاختطاف المماثلة تقوم بها مجموعات مسلحة في جميع أنحاء ليبيا والتي تؤدي إلى تقويض سيادة القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية