صكوح يعقد اجتماعا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

عقد عميد بلدية قصر بن غشير، محمد صكوح، اجتماعا تقابليا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا.

وناقش الاجتماع، آلية مساعدة متضرري النزاعات المسلحة وإمكانية تقديم مساعدات ومشاريع تساهم في إستقرار وعودة العائلات النازحة إلى المنطقة.

وتضمن الاجتماع التقابلي، المعايير التي تمّ بها إختيار حي الكايخ كمشروع تجريبي يطرح لأول مرة داخل ليبيا بالكامل.

وتمّ التطرق خلال الاجتماع، إلى عدة معايير أهمها محدودية الميزانية المستهدف بها هذا المشروع وأيضاً صغر مساحة حي الكايخ وخلوه من الألغام ومخلفات الحروب وعودة أغلب العائلات النازحة إلى الحي.

وناقش الاجتماع، إمكانية استهداف والتواجد في مناطق أخرى أكثر تضرراً مثل الرملة الأحياء البرية والتمائم والطويشة.

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