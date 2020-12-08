بدء امتحانات الزمالة الليبية بمركز بنغازي الطبي

أُقيمت امتحانات الزمالة الليبية، بقاعات مركز بنغازي الطبي تحت إشراف مجلس التخصصات الطبية في تخصص الباطنة والحروق والتجميل.

وأوضح رئيس وحدة الإمتحانات بنغازي بمجلس التخصصات الطبية، فوزي الاوجلي، بقوله: “تقدم من مدينة بنغازي 52 طبيب من مستشفى الجمهورية ومركز بنغازي الطبي ومستشفى الهواري العام، والحضور متكامل للطلاب باستثناء طبيب واحد فقط تغيب عن الامتحان، وبعد هذه الإمتحانات بثلاث سنوات سيكون هناك إمتحان الجزئي الثاني وهو الأمتحان الكتابي”.

وأضاف الأوجلي، “التخصص الآخر هو امتحان قبول لتخصص الحروق والتجميل تقدموا 35 طبيب من مستشفى الجلاء والمركز الطبي و ثلاث أطباء من مدينة درنة ،وبعد أمتحان القبول يتقدم الأطباء بعد مرور سنة لأمتحان الجزئي الأول، وفي نفس الوقت تمام أمتحانات الزمالة العربية بقسم النساء”.

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