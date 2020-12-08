إيقاف 16 مهاجرا في الكفرة

أوقفت قوات تابعة للقيادة العامة 16 مهاجرا غير شرعيين في مدينة الكفرة، جميعهم يحملون الجنسية السودانية.

وصادرت كتيبة «سبل السلام»، التابعة للقيادة العامة، سيارة نوع «تويوتا تندرة»، خارج السد المحيط بالمدينة، كان يستقلها المهاجرون، حسب بيان على صفحة الكتيبة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وفي 18 نوفمبر الماضي، طالبت المنظمة الدوليّة للهجرة، بالإفراج المنظم عن جميع المهاجرين المحتجزين في ليبيا، مؤكدة أنهم يواجهون ظروفا عصيبة، خصوصا في وقت الشتاء، ودعت إلى اعتماد بدائل لاحتجاز المهاجرين تضمن الحد الأدنى من السلامة.

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