إحباط محاولة تهريب 255 ألف قرص مخدر إلى ليبيا

أحبطت دورية شرطة مشتركة بين فرقة الحرس الديواني بتطاوين وعناصر الجيش التونسي برمادة، صباح الاثنين، محاولة تهريب 255 ألف حبة دواء مخدر نوع “بريغالان” بقيمة إجمالية قدرتها السلطات التونسية بـ 65ر2 مليون دينار، وفق بلاغ للديوانة التونسية.

وقال بيان حكومي للسلطات التونسية إن هذه العملية تأتي في إطار التصدي لعمليات التهريب على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا، وعن تفاصيل العملية قال البيان إن الدوريات ضبطت محملة على متن سيارة رباعية الدفع، لم يمتثل سائقها إلى إشارات أعوان الجيش الوطني التونسي بالوقوف بالمنطقة العسكرية، مما أجبرهم على إطلاق أعيرة نارية في اتجاه الشاحنة أصيب على إثرها مرافق السائق في الكتف والصدر، وقالت السلطات أن المتهم جرى نقله عقب ذلك إلى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقي الإسعافات مؤكدة أن حالته مستقرة، كما تبين أن الشاحنة دون وثائق حيث تم نقلها ومرافقة السائق إلى مقر فرقة الحرس الديواني بتطاوين و تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات من المواد المخدرة ب2.65 مليون دينار تونسي بحسب البيان.

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