صبراتة.. ندوة علمية لكلية الآداب والتربية حول البحث العلمي

شهدت مدينة صبراتة فعاليات ندوة علمية حول البحث العلمي في الجامعات الليبية نظمتها كلية الآداب والتربية تحت إشراف مكتب البحوث والاستشارات والتدريب التابع لها بعنوان ” البحث العلمي في الجامعات الليبية بين الواقع والتطوير “.

واحتضنت قاعة المختار في الكلية مفردات الندوة، التي حضرها الندوة رئيس مركز البحوث والاستشارات والتدريب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، وعميد الكلية، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية في عدد من الأوراق البحثية.

وتركزت النقاشات خلال الندوة في عدة محاور، منها البحث العلمي بين متطلبات المهنة وواقع التطبيق، والبحث العلمي في الجامعات والتحديات التي تواجهه، ودور البحث العلمي وأثره على المجتمع، وتأثير التطور التكنولوجي على البحث العلمي، إضافةً إلى مقترحات تطوير البحث العلمي في الجامعات الليبية لتسهيل مهمة الباحثين، واختتمت الفعاليات بإلقاء البيان الختامي وتكريم عدد ممن ساهموا في إنجاح الندوة .

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