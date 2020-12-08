عبدالسلام الزوبي: «باشاغا» جبل وإصلاح أفعاله يكون بالنصيحة السرية فقط

دافع المليشياوي المدعو عبدالسلام الزوبي الشهير بـ “سرانتي” آمر ما يسمى “الكتيبة 301” التي تضم أفرادًا مدنين من مصراتة، عن فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق، معتبرًا أن وصفه “بأوصاف نابية لا يمثل إلا تربية قائلها”، على حد قوله.

وواصل «الزوبي» مزاعمه، خلال تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “وهو وصف مردود عليه، فالوزير بشر يخطئ ويصيب، وإصلاح أفعاله يكون بالنصيحة السرية وليس بالادعاء الكاذب”، بحسب تعبيره

وتابع؛ “وخاصة عندما يكون الواصف أشبه ما يكون بالزئبق، فيقفز هنا ويرتع هناك، لذلك كن رجل واعقل، فقرونك ألين من جبل سيادة الوزير”، بحسب ادعائه.