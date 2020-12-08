ضبط 16 مهاجرا غير شرعي في الكفرة

أعلنت كتيبة “سُبل السلام” التابعة للجيش بمدينة الكُفــرة ضبط 16 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية السودانية.

وأوضح المكتب الإعلامي للكتيبة في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تم ضبط المهاجرين على متن سيارة قادمة من السودان تقل 16 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية السودانية.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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