السلطات التونسية تعلن إحباط محاولة تهريب 255 ألف قرص مخدر إلى ليبيا

ذكر بيان حكومي للسلطات التونسية، أن دورية شرطة مشتركة بين فرقة الحرس الديواني بتطاوين وعناصر الجيش التونسي برمادة، أحبطت أمس الاثنين، محاولة تهريب 255 ألف حبة دواء مخدر نوع “بريغالان”.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي في إطار التصدي لعمليات التهريب على الشريط الحدودي بين تونس وليبيا.

وأوضح البيان أن الدوريات ضبطت الأدوية المخدرة على متن سيارة رباعية الدفع، لم يمتثل سائقها إلى إشارات أعوان الجيش التونسي بالوقوف بالمنطقة العسكرية، مما أجبرهم على إطلاق أعيرة نارية في اتجاه الشاحنة، وأصيب على إثرها مرافق السائق.

وأشار البيان إلى أن الشاحنة تبين أنها بدون وثائق حيث تم نقلها ومرافقة السائق إلى مقر فرقة الحرس الديواني بتطاوين وتحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات من المواد المخدرة ب2.65 مليون دينار تونسي.

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