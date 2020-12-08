هجوم على قسم طب الأطفال بمستشفى المقريف في أجدابيا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، قيام مسلح مخمور بهجوم على قسم طب الأطفال بمستشفى المقريف في أجدابيا

وأفاد المكتب، بأن الشخص دخل إلى المستشفى مع طفله مريضة بحاجة إلى فحص طبي، وظل يهدد الطاقم الطبي، مشيرا إلى أن هذه الحادثة أدّت إلى توقف خدمات طب الأطفال مؤقتًا، بسبب الهجوم الذي أدى إلى الذعر والخوف بين الموظفين والمرضى والأقارب

وتواجه غالبية المراكز الطبية الاعتداء باستمرار على الأطباء والأقسام، في ظل الانفلات الأمني الذي اجتاح ليبيا منذ 2011 في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار القطاع الصحي المتهالك أساسًا؛ بعد الانجرار خلف المماحكات السياسية والمناصب وإهمال تلبية احتياجات المواطن اليومية

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