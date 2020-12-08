وصول عقار “Vocevi” لعلاج إلتهاب الكبد الفيروسي

أخبار ليبيا 24 – صحة
أعلن مركز بنغازي الطبي، عن وصول عقار “Vocevi” لعلاج إلتهاب الكبد الفيروسي.
وبحسب المكتب الإعلامي للمركز، فإن إستشاري الأمراض السارية الدكتور أحمد الحاسي، قال: “إن عقار “Vocevi” هو من أحدث العقارات لعلاج الفيروس سي أو جيم على مستوى العالم، بالنسبة لمنطقتنا شمال إفريقيا غير موجود هذا العقار إلا في مركز بنغازي الطبي فقط .
الحاسي، أوضح أن فائدة هذا الدواء تكمن في علاج كافة أنواع إلتهاب الكبد الفيروسي المعالجة أو غير معالجة من قبل والتي تصاحبها مضاعفات مثل “تليف الكبد ومشاكل الإلتهاب الكبدي الفيروسي المزمن”، مضيفاً “ أن الأمر الأخر هو عادة في علاج الكبدي الفيروسي الجيمي أو سي نقوم بإجراء تحليل خاص بالعائلة الفيروسية لأن استجابة العلاج تعتمد على العائلة الفيروسية”.
وأضاف “بالنسبة لعقار Vocevi لا نحتاج لتحليل العائلة الفيروسية لأنه يعالج كافة العائلات الفيروسية السبعة على حداً سواء، ونسبة الشفاء بعلاج Vocevi تصل إلى 99% وهي نسبة كبيرة جداً للشفاء”، داعياً جميع المواطنين الذي أثبت لديهم الإلتهاب الفيروسي الجيمي ولم يُعالجو بعد، أن يبادروا بالمجيئ لمركز بنغازي الطبي بعيادة الباطنة “قسم الأمراض المعدية عيادة الأمراض الفيروسية”.
واختتم الحاسي “نحن متواجدين الأحد والإربعاء والخميس من كل أسبوع بمجرد أن يتم إجراء التحاليل لهم نبدأ في رحلة العلاج الذي مدتها شهرين متتاليين عبارة عن حبة واحدة فاليوم وبعد 8 أسابيع يُجرى الفحص للفيروس لمعرفة اختفائه من عدمه وهذا يتطلب تحليل pcr”.
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