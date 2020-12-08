أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن مركز بنغازي الطبي، عن وصول عقار “Vocevi” لعلاج إلتهاب الكبد الفيروسي.

وبحسب المكتب الإعلامي للمركز، فإن إستشاري الأمراض السارية الدكتور أحمد الحاسي، قال: “إن عقار “Vocevi” هو من أحدث العقارات لعلاج الفيروس سي أو جيم على مستوى العالم، بالنسبة لمنطقتنا شمال إفريقيا غير موجود هذا العقار إلا في مركز بنغازي الطبي فقط .

الحاسي، أوضح أن فائدة هذا الدواء تكمن في علاج كافة أنواع إلتهاب الكبد الفيروسي المعالجة أو غير معالجة من قبل والتي تصاحبها مضاعفات مثل “تليف الكبد ومشاكل الإلتهاب الكبدي الفيروسي المزمن”، مضيفاً “ أن الأمر الأخر هو عادة في علاج الكبدي الفيروسي الجيمي أو سي نقوم بإجراء تحليل خاص بالعائلة الفيروسية لأن استجابة العلاج تعتمد على العائلة الفيروسية”.

وأضاف “بالنسبة لعقار Vocevi لا نحتاج لتحليل العائلة الفيروسية لأنه يعالج كافة العائلات الفيروسية السبعة على حداً سواء، ونسبة الشفاء بعلاج Vocevi تصل إلى 99% وهي نسبة كبيرة جداً للشفاء”، داعياً جميع المواطنين الذي أثبت لديهم الإلتهاب الفيروسي الجيمي ولم يُعالجو بعد، أن يبادروا بالمجيئ لمركز بنغازي الطبي بعيادة الباطنة “قسم الأمراض المعدية عيادة الأمراض الفيروسية”.

واختتم الحاسي “نحن متواجدين الأحد والإربعاء والخميس من كل أسبوع بمجرد أن يتم إجراء التحاليل لهم نبدأ في رحلة العلاج الذي مدتها شهرين متتاليين عبارة عن حبة واحدة فاليوم وبعد 8 أسابيع يُجرى الفحص للفيروس لمعرفة اختفائه من عدمه وهذا يتطلب تحليل pcr”.