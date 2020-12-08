«الحاسية»: الجيش لديه خطة واضحة للتصدي للانفلات الأمني في ليبيا

أكد عضو التكتل المدني الديمقراطي، عاطف الحاسية، أن انتشار السلاح أكبر تحدٍ لدى الليبيين، لافتًا أن”الجيش الوطني لديه خطة واضحة للتصدي للانفلات الأمني”.

وقال «الحاسية»، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة العربية الحدث، إن” بيان القوات المسلحة العربية الليبية يؤكد على التزامه بوقف إطلاق النار الذي وصلت إليه لجنة (5+5) في جنيف أخيرًا”.

وأضاف أن ” المهم هنا أن الجيش الوطني الليبي لديه فكرة واضحة عن التصدي لكل الإنفلات الأمني في جميع أنحاء ليبيا، وآخرها وجود بعض الجماعات الإرهابية أو الخلايا النائمة في منطقة أوباري التي تصدى لها بنجاح خلال الأسبوعين الماضيين”.

وتابع؛ ” أما بالنسبة للخلافات المحلية ومحاولة السيطرة على المعسكرات والمواقع؛ فهو أمر متوقع فنحن نعلم جميعًا أن انتشار السلاح هو أكبر تحد لدى الليبيين ولدى القوات المسلحة العربية الليبية”، مردفًا؛ “لأن هذا الإنتشار سيؤدي إلى خلافات مسلحة ربما تصل إلى خلافات بين أفراد وجماعات أو بين جماعات وجماعات”.

وأشار إلى أن “اللواء المسماري كان قد شدد على التزام القوات المسلحة بوجوب وقف إطلاق النار في كل أنحاء ليبيا، وبالتالي حتى وإن وجد تبرير لبعض هذه الخروقات التي ربما تأتي لبعض هذه المواجهات المسلحة والخلاف ما بين هذه الجماعات، فأعتقد أنها ملتزمة بشكل عام بهذا الاتفاق”.

وختم موضحًا أن هذا يؤكد على لجنة (5+5) وصلت إلى حالة من الثقة بين الطرفين، ليبرر كل طرف إن حدث هناك اختراق، ويعود إلى الاتفاق الأساسي وهو وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا”.