أحزاب التيار المدني تطالب بالتمسك بمقترح 50%+1 للتصويت على آلية اختيار المناصب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت ما تُعرف بقوى التيار المدني، أعضاء الحوار السياسي الليبي، بالتمسك باعتماد نسبة 50%+1، كنسبة توافقية عند التصويت على مقترح إبعاد من شغل أي منصب منذ أغسطس 2014م، إلى عام 2020م، بدلا من نسبة 75%، التي حاولت فرضها المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، رافضين ما أسموه هيمنتها على إرادة أعضاء الحوار.

وقالت الأحزاب في بيان لها، أن ويليامز، تحاول الآن تكرار نفس الأمر عند التصويت على آليات اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة، مؤكدين أن هذا أمر يصعب تحقيقه ولن يدفع بالعجلة للأمام ولن يحقق أي تقدم بل سيزيد من تعقيد المشهد، معتبرة أن هذا المطلب هو مطلب غالبية الشعب الليبي.

ورأى البيان أن سبل نجاح أي حوار سياسي يجب أن يكون على أسس ومرتكزات سياسية ومعايير علمية وآليات عمل واضحة وشفافة؛ ولافتا إلى أن هذا هو ما تتجنب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اعتماده لملتقى الحوار المنعقد حاليا، وهو ما دعا “قوى التيار المدني” مرارا وتكرار إلى التعبير عن رفضها لهذه الإجراءات والآليات المتبعة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشددت على تمسكها بأن يكون الحوار السياسي الليبي ملكية ليبية، مطالبة أعضاء الحوار بأن يتمسكوا بهذه الملكية، مضيفة “بقينا نخشى، ومن خلال متابعتنا لسير الحوار، بأن تطغى إرادة البعثة الأممية عليها وأن تهيمن على إرادة أعضاء الحوار”.

واختتم البيان بالقول “عليه فإننا ندعمكم ونشد على أيديكم بأن تتمسكوا باعتماد نسبة 50%+1، على أن يكون تصويتكم السابق الخاص بمن سبق لهم تولي مناصب سابقة والذي أجريتموه وفق آلية صناديق الاقتراع في تونس نافذا ولا مجال لإلغائه”.