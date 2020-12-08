مركز بنغازي الطبي يعلن وصول عقار Vocevi لعلاج التهاب الكبد الفيروسي

أكد استشاري الأمراض السارية الطبيب أحمد الحاسي، أن عقار Vocevi موجود مركز بنغازي الطبي، وأنه يعالج كافة أنواع التهاب الكبد الفيروسي المعالجة أو غير معالجة من قبل والتي تصاحبها مضاعفات مثل (تليف الكبد ومشاكل الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن).

وذكر المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، أن الحاسي أشار إلى أنه عادة في علاج الكبدي الفيروسي الجيمي أو سي يتم إجراء تحليل خاص بالعائلة الفيروسية لأن استجابة العلاج تعتمد على العائلة الفيروسية، موضحا أنه بالنسبة لعقار Vocevi لا نحتاج لتحليل العائلة الفيروسية؛ لأنه يعالج كافة العائلات الفيروسية السبعة على حد سواء، ونسبة الشفاء بعلاج Vocevi تصل الى 99% وهي نسبة كبيرة جداً للشفاء.

ودعا الحاسي جميع المواطنين الذي أثبت لديهم الالتهاب الفيروسي الجيمي ولم يعالجوا بعد، أن يبادروا بالتوجه لمركز بنغازي الطبي بعيادة الباطنة ( قسم الأمراض المعدية عيادة الأمراض الفيروسية ).

وأفاد الحاسي، أن إجراء التحاليل متاح في أيام الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع، وبمجرد أن يتم إجراء التحاليل لهم، يبدأ رحلة العلاج الذي مدتها شهرين متتاليين.

ونوه إلى أن العلاج عبارة عن حبة واحدة في اليوم، وبعد 8 أسابيع يُجرى الفحص للفيروس لمعرفة اختفائه من عدمه وهذا يتطلب تحليل pcr.

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