أبوسبيحة يدعو صالح لمراجعة نفسه

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

دعا رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبوسبيحة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى مراجعة نفسه.

وقال أبوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “اجتماع حفنة من اعضاء البرلمان ببنغازي ختمه الرئيس بمقطع شعرى.{تعيش ليبيا ويحيوا هلها..ويقطع دابر إللي بهدلها}” وتساءل “هل يعتقد عقيلة صالح أنه بريئ من بهدلتها؟. لا.. وألف.. لا”.

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وأضاف أبوسبيحة لصالح “عليك بمراجعة نفسك .. فأنت جزأ أساسي من بهدلتها. ومادمر ليبيا الا مثل هذه الدعوات لأن الكل يدعى أنه على حق وأن الدعوة ستصيب غيره.. ولا يدرى أنه أول الواقعين فيها”.