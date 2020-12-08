حول اجتماع «المركزي».. معيتيق يدعو إلى تفعيل مبادئ اتفاق تصدير النفط

دعا النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى ضرورة تفعيل المبادئ العامة لاتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط، المبرم خلال شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك في بيان حول اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس، أمس الإثنين، حيث وصف الاجتماع بـ«الخطوة الإيجابية» لتفعيل دور المصرف، داعيا إلى الإسراع في إقرار تعديل وتوحيد سعر صرف الدينار كخطوة في سبيل تحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني.

ولفت أن من أهم بنود الاتفاق: «توحيد سعر صرف الدينار الليبي للأغراض العامة والخاصة، ووضع آليات توحيد المالية العامة (الميزانية العامة) وتفعيل دور المؤسسات المساندة لها، إضافة إلى آليات توحيد عمل المصارف والشفافية في إجراءات تحصيل الإيرادات والإنفاق، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من زيادة الإنتاج».

وعقب معيتيق بأن هذه البنود الأربعة «لا تساهم فقط في تحقيق استدامة السلامة المالية والنقدية، وإنما تحقق طموحات الليبيين في توحيد مؤسسات الدولة، واستئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الهادف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين».

يذكر أن المصرف المركزي قال في بيان إنه اجتمع لبحث إعادة تفعيل أعمال مجلس إدارته «بشكل يحقق أهداف المصرف وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلام النظام المصرفي»، قائلا إن اللقاء «سادته روح التفاؤل والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة».

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