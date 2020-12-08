قوات البحرية تضبط باخرة قادمة من تركيا باتجاه مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد آمر السرية البحرية المقاتلة في سوسة عقيد محمد المجدوب، ضبط باخرة تحمل العلم الجمايكي قادمة من تركيا باتجاه مدينة مصراتة.

المجدوب قال في تصريحات صحفية أمس الإثنين إن السرية تمكنت من ضبط الباخرة التي تحمل العلم الجمايكي قادمة من تركيا، تنفيذا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة في مراقبة السواحل الليبية والمناطق المحظورة.

وأوضح أنه تم قطر الباخرة إلى ميناء سوسة البحري بعد دخولها للمنطقة المحظورة شرقي ليبيا، وعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية، مشيرًا إلى أنه يتم تفتيش الباخرة والتحقيق مع طاقمها المكون من 17 بحارا منهم 9 يحملون الجنسية التركية.

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وكانت صحيفة دير شبيجل الألمانية، أكدت، قبل أسابيع، أن أنقرة منعت الجيش الألماني من فحص سفينة شحن تركية مشبوهة في اللحظة الأخيرة، كانت في طريقها إلى ليبيا، ضمن المهمة الأوروبية البحرية “إيريني” التي تهدف لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.