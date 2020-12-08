الجيش يضبط باخرة قادمة من تركيا مُتّجهة نحو مصراتة

أكد آمر السرية البحرية المقاتلة في سوسة، العقيد محمد المجدوب، ضبط باخرة تحمل علم جمايكا، قادمة من تركيا، ومُتّجهة نحو ميناء مصراتة.

وأوضح “المجدوب” في تصريحات لقناة “روسيا اليوم” أن الباخرة تم قطرها إلى ميناء سوسة البحري؛ بعد دخولها للمنطقة المحظورة، نظرًا لعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية.

وأشار آمر السرية البحرية إلى أنهم قاموا بتفتيش السفينة والتحقيق مع طاقمها المُكوّن من 17 بحارًا، منهم تسعة يحملون الجنسية التركية.

ومن جانبه، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسمارى، في تصريحات لـ”اليوم السابع” إن السفينة “كانت تبحر من الشرق إلى الغرب ودخلت المياه الإقليمية الليبية قرب منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر، وهي منطقة محظور الإبحار فيها، حتى بالنسبة لزوارق الصيد الليبية إلا بإذن مُسبق.

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