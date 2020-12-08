بنسبة شفاء تصل لـ 99% .. «بنغازي الطبي»: وصول عقار يعالج التهاب الكبد الفيروسي 

أعلنت استشاري الأمراض السارية، د.أحمد الحاسي، وصول عقار (Vocevi) لمركز بنغازي الطبي، وهو العقار الذي يعالج كافة أنواع التهاب الكبد الفيروسي المعالجة أو غير معالجة من قبل والتي تصاحبها مضاعفات مثل (تليف الكبد ومشاكل الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن).

وذكر المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، على فيسبوك، أن «الحاسي» قال إنه ” عادة في علاج الكبدي الفيروسي الجيمي أو سي يتم إجراء تحليل خاص بالعائلة الفيروسية لأن استجابة العلاج تعتمد على العائلة الفيروسية”.

وتابع؛ أنه “بالنسبة لعقار (Vocevi) لا نحتاج لتحليل العائلة الفيروسية؛ لأنه يعالج كافة العائلات الفيروسية السبعة على حد سواء، ونسبة الشفاء بهذا العلاج تصل إلى 99% وهي نسبة كبيرة جداً للشفاء”.

وأردف أن “إجراء التحاليل متاح في أيام الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع، وبمجرد أن يتم إجراء التحاليل لهم، يبدأ رحلة العلاج الذي مدتها شهرين متتاليين”، موضحًا أن “العلاج عبارة عن حبة واحدة في اليوم، وبعد 8 أسابيع يُجرى الفحص للفيروس لمعرفة اختفائه من عدمه وهذا يتطلب تحليل (pcr)”،

ودعا «الحاسي» جميع المواطنين الذين ثبت لديهم الالتهاب الفيروسي الجيمي ولم يعالجوا بعد، أن يبادروا بالتوجه لمركز بنغازي الطبي بعيادة الباطنة ( قسم الأمراض المعدية عيادة الأمراض الفيروسية ).