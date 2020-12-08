ناشر: استمرار تواجد آلاف المرتزقة في ليبيا يجعل حل الأزمة ملغماً وغير قابل للتطبيق

أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، صادق ناشر، أن وجود المرتزقة في ليبيا سيعرض أي حل للأزمة الليبية للتخريب، ولن يكون بمقدور طرف وحده إنهاء تواجدهم.

وأفاد ناشر، بأن هناك شروطا واجب تطبيقها لخروج المرتزقة و المقاتلين الأجانب الموالين للتيارات الدينية في ليبيا، إذا ما أريد لها أن تستقر، مشيرا إلى أنه يجب أن تطرح قضية تواجدهم على طاولة الحل النهائي حتى لا تترك فرصة أمامهم لتخريب الحلول.

وأوضح ناشر أنه بعد ضغوط كبيرة للأمم المتحدة، غادرت مجموعات من المقاتلين والمرتزقة الأجانب ليبيا ، مبينا أن بعضهم عاد إلى سوريا والعراق، وبعضهم عاد إلى تركيا، ولكن تمسك الآلاف بالبقاء ما يجعل الحل ملغماً وغير قابل للتطبيق.

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