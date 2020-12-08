مكافحة الأمراض: 889 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد (889) إصابة جديدة بكورونا في ليبيا أمس الاثنين منها 649 إصابة جديدة 240 حالة مخالطة من إجمالي 5521 عينة تم فحصها.

وأكد المركز شفاء 457 حالة من مختلف المدن منها 307 حالة في العاصمة طرابلس فيما توفيت 12 حالة من مختلف المدن.

وأشار المركز إلى ارتفاع العدد الكلي لإصابات كورونا في ليبيا إلى 87986حالة منها الحالات النشطة : 28894 و المتعافين : 57837 والوفيات : 1255 حالة.