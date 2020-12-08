الجروشي يطالب بإقرار قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب طارق الجروشي بإقرار قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي به.

الجروشي وفي تصريح نقله موقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين ناشد رئاسة البرلمان عدم قطع الطريق أمام النواب المقاطعين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية