قوات شرق ليبيا تعلن أنها اعترضت سفينة تركية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات اعترضت سفينة تركية ترفع علم جامايكا، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا، وهي بؤرة اشتعال جديدة محتملة في الصراع الدائر بالبلاد بعد أسابيع من إبرام هدنة.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن سفينة الشحن التجارية «مبروكة» كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فرداً بينهم تسعة مواطنين أتراك وحاويات لم يجر تفتيشها بعد. وأضاف أن القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي أوقفت السفينة قرب ميناء درنة في شرق البلاد.

وقال مصدر تركي طلب عدم كشف اسمه لوكالة «رويترز» للأنباء، أمس (الاثنين)، إن السفينة كانت تحمل أدوية ومنتجات طبية أخرى من مصر إلى ليبيا، ومن المتوقع أن يُفرج عنها قريباً. وأضاف أن «المرضى الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى الأدوية ومكونات الدم الموجودة على هذه السفينة ينتظرون في ليبيا. من الواضح أنها لا تحمل أسلحة أو أي شيء آخر… هذا الاحتجاز لا يصح».

وتابع المصدر، أن الجيش الوطني الليبي ربما قام بهذه الخطوة بسبب عملية بعثة «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي بعثة عسكرية تنفذ حظر سلاح على ليبيا، كانت قد أغضبت أنقرة عندما فتشت سفينة تركية الشهر الماضي.

ووقّعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتفاقاً لوقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول). وكانت الأمم المتحدة تعمل على إقامة حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل من أجل حل الصراع الدائر في ليبيا منذ فترة طويلة.

ووجه المسماري في وقت سابق أمسس (الاثنين) الاتهام إلى تركيا بالاستمرار في تزويد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح والمقاتلين.