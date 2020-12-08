انتهاء محنة خطف الطبيب بن دلة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة {الوفاق الوطني} الليبية في طرابلس، أنها نجحت بالتعاون مع قوة الردع في تحرير الدكتور الصديق بن دلة والقبض على خاطفه بعد {تحريات دقيقة ومتابعة استمرت لعدة أيام}.

وقالت الوزارة في بيان إن {المتهم اعترف خلال التحقيق بما نسب إليه}، مشيرة إلى استكمال التحقيقات مع المتهم {تمهيداً لإحالته للنيابة العامة}.

لكن {قوة الردع} قالت، في المقابل، إنها اعتقلت عصابة إجرامية منظمة مسؤولة عن خطف الطبيب بن دلة، دون أن تحدد عددهم. وأوضحت القوة التي تسمي نفسها حالياً جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أنه بعد التحريات‏‎ وجمع المعلومات عن هوية الخاطفين ومكان وجودهم، تمت مداهمة مكان الخطف والقبض على كل المتورطين في هذه القضية والذين لهم سوابق في عمليات خطف أخرى. وشكرت وحدة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية والإسناد الأمني بمدينة العجيلات (غرب ليبيا) على تعاونهم للقبض على بقية المتورطين في هذه العملية.

وكانت إدارة مستشفى الخضراء العام في العاصمة قد أعلنت عودة بن دلة مديرها المساعد واستشاري جراحة العظام إلى بيته معافى بعد أربعة أيام من اختطافه.