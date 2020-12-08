ليبيا الان

صالح: لن نعترف بأي قرارات برلمانية تصدر من خارج بنغازي أو طبرق

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه لن يعترف بأي قرارات تتخذ من خارج المقر الرسمي لمجلس النواب في مدينة بنغازي أو المقر المؤقت في طبرق.

صالح اعتبر ، في كلمة له خلال انعقاد المجلس، أمس الإثنين، في بنغازي، أن أي جلسة تعقد خارج بنغازي أو طبرق غير قانونية ومخالفة للإعلان الدستوري ولا يعتد مخرجاتها.

وطالب النواب بالاجتماع في مقر البرلمان الرسمي في مدينة بنغازي لتقرير ما يشاؤون واتخاذ الإجراءات الصحيحة، مؤكدًا أنه سيبلغ بعثة الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والعربي والإفريقي برفض انعقاد المجلس خارج المقرين المذكورين.

وعقد مجلس النواب، أمس الإثنين، جلسة رسمية في مدينة بنغازي، بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، في ظل توافق عدد من النواب في مدينة طنجة المغربية، على عقد جلسة مكتملة النصاب في غدامس.

وبدأ 123 نائبًا بمجلسي نواب طبرق وطرابلس، الأسبوع الماضي، في طنجة محادثات تهدف إلى توحيد مجلس النواب استعدادًا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية القادمة، بعد الاتفاق في الملتقى السياسي بتونس على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م، واتفقوا على عقد جلسة مكتملة النصاب في مدينة غدامس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كتبت عديد المرات انه لا شك في وطنية وحكمة سيادة المستشار عقيلة صالح و دعمه ومساندته للجيش الوطني…ولكن أقول لسيادة المستشار ان إدارته للمجلس خلال الفترة الماضية لم تكون موفقة لاسباب منها عدم تطبيق اللائحة الداخلية بكل حزم وشفافية والعمل بمفهوم إجتماعي بدلا من مفهوم الادارة الصحيحة وذلك بالاخذ بالمجاملات والوساطات الشخصية والاجتماعية وكذلك عدم القبض علي السيد المشهور/ ابوعكوز الذي لعب في المجلس وعبث فيه والتحقيق معه عن طريق الاجهزة القضائية الرسمية ومحاكمته للضرر الذي أرتكبه في حق رئاسة المجلس وعمله…كل هذا أستغله النواب لرفع مبدأ التغيير …ولكن اذا كانت هذه هي الاغلبية فيجب ان يحترم الرأي والتنازل لهم والاحتكام للوائح والقوانين والصندوق هو الفيصل….مجرد رأي…اللهم وفق المخلصين من اعضاء المجلس في إصلاح البلاد والعباد…اللهم آمييييييييييييين…

    رد