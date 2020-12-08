صالح: لن نعترف بأي قرارات برلمانية تصدر من خارج بنغازي أو طبرق

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أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه لن يعترف بأي قرارات تتخذ من خارج المقر الرسمي لمجلس النواب في مدينة بنغازي أو المقر المؤقت في طبرق.

صالح اعتبر ، في كلمة له خلال انعقاد المجلس، أمس الإثنين، في بنغازي، أن أي جلسة تعقد خارج بنغازي أو طبرق غير قانونية ومخالفة للإعلان الدستوري ولا يعتد مخرجاتها.

وطالب النواب بالاجتماع في مقر البرلمان الرسمي في مدينة بنغازي لتقرير ما يشاؤون واتخاذ الإجراءات الصحيحة، مؤكدًا أنه سيبلغ بعثة الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والعربي والإفريقي برفض انعقاد المجلس خارج المقرين المذكورين.

وعقد مجلس النواب، أمس الإثنين، جلسة رسمية في مدينة بنغازي، بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، في ظل توافق عدد من النواب في مدينة طنجة المغربية، على عقد جلسة مكتملة النصاب في غدامس.

وبدأ 123 نائبًا بمجلسي نواب طبرق وطرابلس، الأسبوع الماضي، في طنجة محادثات تهدف إلى توحيد مجلس النواب استعدادًا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية القادمة، بعد الاتفاق في الملتقى السياسي بتونس على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م، واتفقوا على عقد جلسة مكتملة النصاب في مدينة غدامس.