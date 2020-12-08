فاو تدرج ليبيا ضمن 45 دولة في حاجة للمساعدات الغذائية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» أنها أدرجت ليبيا ضمن 45 دولة بحاجة إلى مساعدة خارجية من أجل الغذاء.

وأفاد تقرير «فاو»، الصادر أمس الإثنين، بانعدام الأمن الغذائي للسكان جراء عدة عوامل، وهي التضخم، وغياب الاستقرار السياسي والأمني، وقيود أزمة فيروس كورونا .

وبين التقرير، أن 900 ألف شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية داخل ليبيا خلال العام الجاري، منهم 340 ألفا بحاجة إلى مساعدة غذائية، بينما اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون داخليا كانوا من بين الأكثر الفئات ضعفا في البلاد.

وتوقعت المنظمة، أن يكون عدد المحتاجين أعلى بكثير؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقيود الخاصة بجائحة فيروس «كورونا» على فرص العمل، إلى جانب مخلفات انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي، لافتة إلى أن معظم الليبيين يعملون في القطاع العام، ويعانون من تأخر صرف الرواتب؛ مما أدى إلى انخفاض قدرتهم الشرائية.

وأرجعت «فاو» أزمة الغذاء في ليبيا أيضا إلى تضخم الأسعار سلبيا منذ أواخر العام 2019، لتظهر آثاره السلبية في سبتمبر الماضي، حين زادت تكلفة الحد الأدنى من سلة الإنفاق في المتوسط بأكثر من 20%، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وفيما يتعلق بتوقعاتها للموسم الفلاحي خلال شتاء العام 2021، لفتت المنظمة إلى نقص المياه، خصوصا في الجنوب الغربي، خلال ذرع بذور القمح الشتوي والخشن أواخر أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حملة زراعة البذر حتى نهاية العام.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ إسقاط الدولة سنة 2011، ويرى مراقبون أن نكبة فبراير هي السبب في نقص الغذاء واحتياج المواطن الذي أصبح الآن يتلقى الصداقات بعد ما كان ينعم بحياة كريمة.

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