السوق الموازية: انخفاض كبير في أسعار العملات الدولية أمام الدينار

تراجعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموزاية تراجعها أمام الدينار، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض الدولار 46 قرشا، إلى 5.80 دينار مقابل 6.26 دينار أمس؛ فيما هبط سعر صرف اليورو 57 قرشا إلى 6.93 دينار من 7.52 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 7.64 دينار من 8.23 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كما بيعت الليرة التركية بـ0.74 دينار مقابل 0.80 دينار أمس، والدينار التونسي بـ 2.14 دينار مقابل 2.33 دينار أمس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا