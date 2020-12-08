«مكافحة الأمراض»: 889 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 457 حالة ووفاة 12 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (270).

واستلم المركز عدد (5521) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (3008) عينة، مختبر فرع المركز مصراته عدد (272) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1200) عينة، مختبر مركز بنغازي سبها عدد (48) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (80) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (139) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (21) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (98) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (51) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (4632) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (889) عينة موجبة لفيروس كورونا (649 جديدة + 240 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 298 حالة جديدة

عدد 118 حالة مخالطة

2.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

3.الرحبيات

عدد 7 حالة جديدة

4.السائح

عدد 7 حالة جديدة

5.الزاوية الجنوب

عدد 31 حالة جديدة

6.الحوامد

عدد 1 حالة جديدة

7.جادو

عدد 3 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

8.قصر الأخيار

عدد 30 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 32 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

10.العجيلات

عدد 9 حالة جديدة

11.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

12.صرمان

عدد 9 حالة جديدة

13.الجفرة

عدد 9 حالة جديدة

14.رقدالين

عدد 8 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

15.كاباو

عدد 1 حالة جديدة

16.مصراته

عدد 42 حالة مخالطة

17.الماية

عدد 18 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

19.زواره

عدد 19 حالة مخالطة

20.بني وليد

عدد 7 حالة جديدة

21.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

22.العربان

عدد 2 حالة جديدة

23.وازن

عدد 1 حالة مخالطة

24.درج

عدد 3 حالة مخالطة

25.سوق الخميس امسيحل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

26.زلطن

عدد 12 حالة جديدة

27.قصر بن غشير

عدد 16 حالة جديدة

28.المنشية الجميل

عدد 6 حالة جديدة

29.ككلة

عدد 1 حالة جديدة

30.سبها

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

31.الغريفة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

32.ام الأرانب

عدد 1 حالة جديدة

33.الزنتان

عدد 5 حالة مخالطة

34.نالوت

عدد 2 حالة جديدة

35.القلعة

عدد 3 حالة جديدة

36.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.الجفارة

عدد 3 حالة جديدة

38.المعمورة

عدد 6 حالة جديدة

39.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

40.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

41.جنزور

عدد 37 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

42.غدامس

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

43.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

44.غريان

عدد 9 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

45.السواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

46.الرياينة

عدد 4 حالة جديدة

47.زليتن

عدد 18 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 457 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 307 حالة في طرابلس

2.عدد 26 حالة في الحوامد

3.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

4.عدد 23 حالة في صرمان

5.عدد 8 حالات في قصر بن غشير

6.عدد 1 حالة في نالوت

7.عدد 2 حالة في اجدابيا

8.عدد 28 حالة في الزاوية المركز

9.عدد 51 حالة في مصراته

10.عدد 10 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 12 ) حالة الوفاة

1.عدد 5 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الرحيبات

3.عدد 1 حالة في صرمان

4.عدد 2 حالة في مسلاته

5.عدد 1 حالة في سبها

عدد 2 حالة في مصراته

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 87986

2.الحالات النشطة : 28894