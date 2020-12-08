السفارة الأمريكية تدعو لمحاسبة المسؤولين عن اختطاف بن دله

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بالإفراج عن الدكتور الصديق بن دله داعية السلطات الليبية للتحقيق مع المسؤولين عن اختطافه ومحاسبتهم.

وأعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن ترحيبها بالإفراج عن بن دله داعية السلطات الليبية إلى التحقيق مع المسؤولين ومحاسبتهم كجزء من إعادة إرساء سيادة القانون وإنهاء النشاط الإجرامي من قبل عناصر غير قانونية.

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وكان مستشفى الهضبة الخضراء العام أعلن أمس الأول الاحد الإفراج عن بن دله وعودته إلى بيته معافى بعد أيام من اختطافه

وكان بن دله اختطف في 1 ديسمبر الجاري في منطقة 11 يونيو بطرابلس حيث تعرض لكمين حين كان يقود سيارته من قبل أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظامياً.

يشار إلى أن بن دله أستاذ جامعي عمره 66 عامًا وجراح عظام معروف ونائب رئيس مستشفى الخضراء.