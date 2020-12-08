دي مايو: إيطاليا قادرة على تعزيز ورعاية الحوار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده لديها القدرة على تعزيز الحوار ورعايته في ليبيا حيث أدى مسار الأمم المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال دي مايو، في تصريحات إذاعية، إنه أينما كان هناك حوار وهناك الأمم المتحدة، توجد دائما إيطاليا التي تعد من أوائل المساهمين في الأمم المتحدة، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وشدد دي مايو على أن إيطاليا جزء من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي لأنها تشاركهما القيم ما “يعني أنه عندما يكون هناك خطر على البنى التحتية الاستراتيجية لأمن اتصالاتنا، فهناك شريك تجاري ولكن الحلفاء الذين ينبغي الدفاع معهم عن المصالح الدولية”.