ليبيا الان

دي مايو: إيطاليا قادرة على تعزيز ورعاية الحوار في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده لديها القدرة على تعزيز الحوار ورعايته في ليبيا حيث أدى مسار الأمم المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال دي مايو، في تصريحات إذاعية، إنه أينما كان هناك حوار وهناك الأمم المتحدة، توجد دائما إيطاليا التي تعد من أوائل المساهمين في الأمم المتحدة، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وشدد دي مايو على أن إيطاليا جزء من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي لأنها تشاركهما القيم ما “يعني أنه عندما يكون هناك خطر على البنى التحتية الاستراتيجية لأمن اتصالاتنا، فهناك شريك تجاري ولكن الحلفاء الذين ينبغي الدفاع معهم عن المصالح الدولية”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك