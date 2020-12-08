دغيم: في حال تحولت جلسة غدامس إلى جلسة رسمية فهذا يعتبر انقلابًا على الدستور

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن جلسة البرلمان أمس الإثنين نتج عنها حزمة من القرارات.

دغيم أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الثلاثاء أن القرارات التي نتجت عن الجلسة هي :”تشكيل لجنة برلمانية توافقية من كل الاتجاهات برئاسة رئيس اللجنة التشريعية لإعداد مقترح مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية، وتشكيل لجنة من النواب الأعضاء بملتقى الحوار السياسي لإعداد مقترح بديل لتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية في ليبيا في حالة تعثر ملتقى الحوار الليبي”.

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على مخاطبة لجنة 5+5 العسكرية برعاية الأمم المتحدة، ومطالبتهم بسرعة تأمين مقر وتحديد موعد لجلسة خاصة بالتئام البرلمان، واعتبار ما يحدث في غدامس من اجتماعات تشاورية مرحبًا به، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة حال تحولت لعقد جلسة وهو ما يمثل انقلابًا على الدستور المؤقت وتهديدًا للأمن القومي الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية