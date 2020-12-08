بوريل: التصرفات التركية ليست إيجابية وما تزال تسير بعكس توقعات بروكسل 

ليبيا – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التصرفات التركية ما تزال تسير بعكس توقعات بروكسل، وأن تقييم الأخيرة للتصرفات التركية ليس إيجابيًا.

بوريل وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين في بروكسل بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد تمت فيه مناقشة التصرفات التركية خلال الأشهر الأخيرة وآفاق التعامل المستقبلي مع أنقرة في ظل استمرار استفزازاتها في المتوسط أشار إلى أن الوزراء ناقشوا بشكل معمق التصرفات التركية؛ حيث أقر الجميع بأن التصرفات التركية لم تتحسن وأن الوضع تدهور،وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

هذا ومن المقرر أن يقدم كل وزير خارجية تقريرًا عن مناقشات أمس الاثنين لرئيس أو رئيس حكومة بلاده تحضيرًا للقمة القادمة يومي 10 و11 الشهر الحالي، لاتخاذ القرار بشأن التعامل مع تركيا، ولم يقدم بوريل أي تفاصيل عن الإجراءات المنتظر إقرارها تجاه تركيا من قبل الزعماء، مكتفيًا بالتأكيد على أن الوقت ما زال متاحًا للدبلوماسية لحل الخلافات عبر الحوار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية