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واصفًا إياه بـ «النموذجي».. «شكشك» يبحث إنشاء مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الاثنين اجتماعا لعرض مشروع نموذجي لإنتاج 100 ميغاوات من خلال الطاقة الشمسية، بمشاركة الجهات المعنية لإنجاح المشروع عبر التمويل والخبرة والقدرة الفنية.

وأوضح الحساب الرسمي لديوان المحاسبة على فيسبوك، أن الاجتماع تناول أهمية هذا المشروع والمشاكل والصعوبات الواجب تذليلها، بالإضافة إلى مناقشة المزايا التي يتضمنها مثل هذا المشروع.

ومن جانبه شدد «شكشك» في ختام الاجتماع على أهمية المبادرة، والتوجه إلى مثل هذا المشاريع، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تكفل نجاح المشروع، باعتباره مشروعا نموذجيا وقدوة لمشاريع أخرى مماثلة.

وشارك في الاجتماع كل من وكيل ديوان المحاسبة، ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة أداء الطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ورئيس الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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