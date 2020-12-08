سفير هولندا يدعو لإجراء تحقيق مستقل في اختطاف بن دله

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

دعا سفير هولندا لدى ليبيا “لارس تومرز” إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في اختطاف الدكتور الصديق بن دله.

وقال سفير هولندا في تغريدة له بموقع “تويتر” “سعداء بالعودة الآمنة للدكتور بن دلة” مقدما الشكر للحكومة الليبية على جهودها مؤكدا دعمه لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذا الخطف وغيره من عمليات الاختطاف التي تستمر في تقويض سلامة الليبيين ولتعزيز المحاسبة القانونية.

وكان مستشفى الهضبة الخضراء العام أعلن أمس الأول الاحد الإفراج عن بن دله وعودته إلى بيته معافى بعد أيام من اختطافه

وكان بن دله اختطف في 1 ديسمبر الجاري في منطقة 11 يونيو بطرابلس حيث تعرض لكمين حين كان يقود سيارته من قبل أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظامياً.

يشار إلى أن بن دله أستاذ جامعي عمره 66 عامًا وجراح عظام معروف ونائب رئيس مستشفى الخضراء.