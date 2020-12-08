ثلاثة أسباب .. مصادر من مجلس النواب تكشف عن الخلافات المستجدة في غدامس

ليبيا – تتجه اجتماعات مجلس النواب في مدينة غدامس اليوم إلى نهايتها دون إعلان أينتيجة عنها مالم تحدث أي تطورات مفاجئة بخلاف هذا الإتجاه .

وقالت مصادر نيابية متطابقة للمرصد بأن ” الإجتماعات ستنتهي اليوم وسيصدر عنها بيان صحفي فقط حول عدة قضايا منها الحوار السياسي والمناصب السيادية مع إعلان تأجيل هذه اللقاءات النيابية إلى جولة ثانية دون إصدار أي قرارات ” .

وأضافت المصادر ذاتها بأن عدة قضايا خلافية طفت على السطح منها رفض النواب المنقطعين أداء اليمين الدستوري أمام فوزي النويري النائب الأول الشرعي لرئيس المجلس.

إضافة لوجود إشكالات أخرى بنواب لم يلتحقوا أصلاً ولم تمثل دوائرهم بالتالي بشكل صحيح ومن أمثال فتحي باشاآغا الذي كان أحد أدوات إنقسام المجلس منذ 2014 عبر عملية فجر ليبيا التي يعتبر هو عرابها – وفقًا لوصف أسامة جويلي سنة 2017- ثم إلتحاقه بحوار الصخيرات وخروجه منه بمنصب وزير داخلية .

سبقه الجازوي .. السباعي يلتحق بـ " برلمان المنقطعين " في طرابلس بعد مقاطعة لـ 5 سنوات . #ليبيا #المرصد https://t.co/FkmDo2uLSI — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 30, 2019

ومن بين هؤلاء النواب المنقطعين القيادي الليبي الأمريكي في جماعة الإخوان المسلمين علي أبوزعكوك الذي أُنتخب سنة 2014 في بنغازي بـ3000 صوت ثم انقطع ورفض الالتحاق بطبرق وعمل كوزير للخارجية في حكومة الغويل ( حكومة فجر ليبيا الموازية ) ثم غادر إلى الولاياتالمتحدة لعود في 2019 ويلتحق بالمجلس الموازي في طرابلس بعد سنوات من تأكيده على انعدام المجلس برمته .

تقرير | عقب مقاطعة لخمسة سنوات .. قيادي بارز بالإخوان يلتحق بـ "برلمان المنقطعين" في طرابلس https://t.co/GtiochBQYP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 19, 2019

وفي السياق ذاته ، يتمسك النواب غير المنقطعين بالآلية الصحيحة لعقد اجتماع او جلسة رسمية في غدامس وهي أن يتولى رئاستها النائب الأول الشرعي لرئيس مجلس النواب فوزي النويري فيما يرفض النواب المنقطعون والمنشقون صعوده إلى المنصة لترأس جلسة .

صور | المُنقطع يحضر إجتماع المنقطعين والمقاطعين في ريكسوس .. جدل قانوني يتجدد !. #ليبيا #المرصد

https://t.co/eP2nSllbhI — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 15, 2019

أما فيما يتعلق بالسبب الأهم والذي دفع عددًا من النواب إلى الإنسحاب بينهم الجنوب ، هو تمسكهم بترشيح شخص من ” فزان ” يترأسالمجلس مادامت البعثة الأممية وحوارها المتعثر تعتزم أن تكون رئاسة المجلس الرئاسي الجديد للشرق ورئاسة الحكومة للغرب .

ويرى بعض من النواب أن الإجتماعات التشاورية في غدامس يجب أن تنتهي بصورة لائقة دون شد وجذب معلن نظراً لارتفاع مستوىتوقعات الشارع عبر الإعلان في بيان ختامي سيصدر مساء اليوم من غدامس تُعلن فيه جولة أخرى .

المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية