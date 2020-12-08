السيسي وماكرون: يجب تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن المحادثات المنفردة والموسعة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر بينهم حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية.

السيسي قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له: إن الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي حظيت بأولوية كبيرة خلال المناقشات المطولة، في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي للبلدين ومصالحهم المتبادلة.

واتفق الجانبان على أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتدعم المنظمات الإرهابية، وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيسان ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية؛ استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، حيث تم التأكيد على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج كافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار له والحفاظ على وحدته الإقليمية.

وأكد الرئيسان على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية “5 + 5”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية