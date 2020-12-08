ليبيا – أكد آمر السرية البحرية المقاتلة في سوسة العقيد محمد المجدوب ضبط باخرة تحمل العلم الجمايكي قادمة من تركيا باتجاه مصراتة.

المجدوب قال في تصريحات خاصة لـRT “تنفيذًا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة في مراقبة السواحل الليبية والمناطق المحظورة تمكنت السرية من ضبط الباخرة التي تحمل العلم الجمايكي قادمة من تركيا”.

وأضاف: “تم قطر الباخرة إلى ميناء سوسة البحري بعد دخلوها للمنطقة المحظورة شرقي ليبيا وعدم استجابتها للنداءات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية”.

كما تابع: “يتم تفتيش الباخرة والتحقيق مع طاقمها المكون من 17 بحارًا منهم 9 يحملون الجنسية التركية”.

وأشار المجدوب إلى أن القوات البحرية مستمرة في مراقبة الساحل الليبي لضبط المخالفين.