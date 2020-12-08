السعيدي: وجود النواب في غدامس لعقد جلسة بعيدًا عن المقر الدستوري خطوة يشوبها كثير من الشك

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن وجود الأعضاء في مدينة غدامس لعقد جلسة بعيدًا عن المقر الدستوري لمجلس النواب وهو مدينة بنغازي خطوة يشوبها كثير من الشك.

السعيدي اعتبر في مشاركة تلفزيونية عبر “برنامج لايف” الذي يذاع على “قناة 218” نيوز بأن لديه كثير من التخوفات من عقد جلسة في مدينة غدامس، من بينها منصب القائد العام للجيش، وكذلك تغطية المصروفات المالية المترتبة على لقاءات النواب في مدينة طرابلس لأكثر من عام .

ودعا زملائه إلى أن يكونوا صفًا واحدًا، وأن يتجاوزوا خلافاتهم ولكن تحت قبة مجلس النواب في مقره الدستوري بمدينة بنغازي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية