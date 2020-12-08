الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الصيادين، من رياح قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وبحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، فإن الرؤيـة ستكون جيدة إلى متوسطة؛ بسبب الأتربة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

وعلى الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والريح جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر، يصل ظهر الغد إلى مترين على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.

و البحر سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة بين 20 و22 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك بسبب الأتربة على غالبية الساحل.

والساحل من الخليج إلى طبرق، ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية غربية بوجه عام، بينما تكون جنوبية شرقية غدا على الساحل الممتد من الزويتينة إلى بنغازي، سرعتها بين 05 و20 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ز درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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