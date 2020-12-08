البرلمان العربي: الحوار الليبي الليبي لن ينجح وتنتهي معاناة الليبيين ولم شملهم قبل خروج تركيا من ليبيا

العسومي علق في حوار أجرته معه صحيفة “العين الإخبارية” على الحوار الليبي – الليبي الذي يجري حاليًا لإنهاء الأزمة قائلًا: “أنا متفائل في تلك المرحلة، فجلسات الحوار الليبي- الليبي تعطينا أملًا كبيرًا، وندرك جيدًا أن الشعب الليبي واعٍ ويستطيع حل مشكلاته بنفسه، من خلال دعم عربي. وبالفعل فإن المفاوضات الجارية حاليًا ترسخ لمصالحة ليبية شاملة تستهدف أمن واستقرار البلاد”.

ليبيا – قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إن البرلمان أطلق خلال مايو الماضي مبادرتين للتصدي للتدخلات التركية والإيرانية، مبديًا أمله في أن تريا النور والتقدير الكامل وأن يتم تفعيلهما، خاصة أن الجميع يعلم أن التدخل التركي والإيراني أصبح خطرًا يجب عدم السكوت عنه.

وأضاف: “الحوار الليبي الليبي لن ينجح ولن تنتهي معاناة الليبيين ولم شملهم، قبل خروج تركيا من البلاد، لأن النظام التركي يمارس انتهاكات حقيقية ضد سيادة الدولة، ويلعب دورًا سيئًا وخطيرًا داخل ليبيا، بدعم أطراف معينة حتى لا يتم التوصل لإنهاء الأزمة، لأنهم بوضوح يريدون ليبيا بهذا الشكل الذي يضمن لهم الاستحواذ على مقدراتها وثرواتها”.

واعتبر بقاء تركيا في البلاد سيؤدي إلى تمددها داخل الأمة العربية، وهو أمر مرفوض تمامًا ومحزن في نفس الوقت.

كما شدد على أن الأزمة الليبية ليست بالأزمة التي يصعب حلها، لكن تحتاج إلى وجود إرادة ليبية حقيقية، وهو ما لمسه الجميع من خلال الحوار علاوة على رفع أنقرة وغيرها يدها عن ليبيا.

ولفت إلى دعم البرلمان وبقوة الحوار الليبي الليبي، مؤكدًا ترحيبهم بأي دور ينهي الأزمة ويحقق استقرار البلاد.

واستطرد قائلًا: “نسعى قدر الإمكان أن يكون لنا دور في ليبيا كبرلمان عربي، ودائمًا ما ندعو لحل الأزمة من خلال الليبيين فقط، خطر تنظيم الإخوان واضح جدًا على المنطقة والعالم، ونحن نرفض بشكل واضح وصريح أن يتم زج الدين الإسلامي بأي سلوكيات خاطئة. ديننا دين سماحة وسلام، وحصر الدين في طائفة معينة خطر”.